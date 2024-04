Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auffälliger Lkw gesucht; Pkw aufgebrochen; Viele Verstöße bei Verkehrskontrollen; Falschmeldung zu angeblichen Kinderansprechern, Räuberischer Diebstahl;

Fußgänger angefahren

Ein Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in der Reutlinger Innenstadt von einem Pkw angefahren worden. Der 33-Jährige überquerte kurz vor 15 Uhr die vierspurige Karlstraße, ohne auf den Verkehr zu achten. Hierbei wurde er von einem in Richtung Stadtmitte fahrenden Mazda einer 25-Jährigen erfasst. Die Frau war auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs, als der Mann von links kommend, zwischen zwei verkehrsbedingt auf der linken Fahrspur stehenden Fahrzeugen hindurchlief. Trotz eines Brems- und Ausweichmanövers der Autofahrerin kam es zur Kollision mit dem Fußgänger. Dieser wurde auf die Motorhaube aufgeladen und gegen die Windschutzscheibe geschleudert. Mit ersten Erkenntnissen nach leichten Verletzungen wurde der 33-Jährige mit einem Rettungswagen zur medizinischen Versorgung in eine Klinik gebracht. Der Pkw musste abgeschleppt werden, da die Windschutzscheibe gesprungen war. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. (ms)

Engstingen (RT): Nach Einbruch in Recyclinghof Hinweise zu gelbem Lkw erbeten (Zeugenaufruf)

Nachtrag zur Pressemitteilung vom 24.04.2024/11.27 Uhr

Nach dem Einbruch auf das Gelände eines Recyclinghofs in der Daimlerstraße in Kleinengstingen wird nach einem gelben Lkw gesucht. Wie bereits berichtet, verschafften sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch bislang mehrere unbekannte Täter gewaltsam Zutritt auf das Gelände und entwendeten Metallabfälle in fünfstelligem Wert. Ersten Erkenntnissen nach dürften sie zum Abtransport einen gelben 7,5 t Kasten-Lkw mit Berliner Zulassung verwendet haben. Das Kriminalkommissariat Reutlingen hat mittlerweile die Ermittlungen übernommen. Unter Telefon 07121/942-3333 werden sachdienliche Hinweise zu dem auffälligen Fahrzeug, das möglicherweise Zeugen in den vergangenen Tagen in Engstingen oder Umgebung aufgefallen war, erbeten. (ms)

Bad Urach (RT): Pkw aufgebrochen

Auf einen Geldbeutel hatte es ein Pkw-Aufbrecher am Donnerstag um die Mittagszeit in Bad Urach abgesehen. Der Unbekannte warf in der Zeit von 11.15 Uhr bis 14 Uhr mit einem Stein eine Scheibe eines auf einem Parkplatz am Gabriel-Biel-Platz abgestellten VW Golf ein. Im Anschluss griff er ins Innere und entwendete die in einem Einkaufskorb liegende Geldbörse. Der Schaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. (ms)

Reutlingen-Mittelstadt (RT): Auto überschlagen

Leicht verletzt wurde eine 22-Jährige, die sich am Donnerstagabend auf der K 6715 zwischen Reicheneck und Mittelstadt mit ihrem Auto überschlagen hat. Die junge Fahrerin war kurz nach 18 Uhr mit ihrem Dacia Sandero auf der Kreisstraße von Reicheneck kommend in Richtung Mittelstadt unterwegs, als sie in einer Kurve mit ihrem Wagen zu weit nach rechts und aufs Bankett kam. Beim Gegenlenken verlor sie die Kontrolle über ihren Dacia, der ins Schleudern kam, in den Straßengraben rutschte und sich überschlug, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Ein Rettungswagen brachte die Fahrerin nachfolgend ins Krankenhaus. Ihr Auto, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von geschätzten 5.000 Euro entstanden war, musste abgeschleppt werden. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme war auch die Feuerwehr im Einsatz. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Gegen parkendes Fahrzeug geprallt

Auf etwa 16.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 22-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag auf der Stettener Hauptstraße verursacht hat. Der junge Fahrer war gegen 10.50 Uhr mit seinem Dacia Duster auf der Stettener Hauptstraße unterwegs, als er aus noch ungeklärter Ursache zu weit nach rechts kam. In der Folge krachte er mit enormer Wucht ins Heck eines ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Verletzt wurde niemand. Der Dacia, an dem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 10.000 Euro entstanden ist, musste nachfolgend abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Golf wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt. (cw)

Plochingen (ES): Sieben Kinder in zwei Pkw nicht angeschnallt

Zwei Fahrzeuge mit insgesamt sieben nicht angeschnallten Kindern sind am Donnerstagnachmittag von der Esslinger Verkehrspolizei kontrolliert worden. Die Beamten hielten gegen 15.15 Uhr in der Plochinger Wilhelmstraße zunächst den Mercedes-Benz eines 34-Jährigen an. Auf der Rückbank befanden sich vier Kinder im Alter von ein bis sieben Jahren, von denen lediglich das Kleinste ordnungsgemäß in einer Babyschale gesichert war. Die ebenfalls sich im Fahrzeug befindliche Mutter musste im Anschluss zu Fuß ihren Weg mit den Kindern fortsetzen. Etwa eine dreiviertel Stunde später fiel den Polizisten der VW einer 28-Jährigen an derselben Stelle auf. In dem Auto der Frau saßen auf dem Rücksitz sowie in einem Zusatzsitz im Kofferraum vier Kinder im Alter von acht bis 13 Jahren ohne jegliche Sicherung. Nachdem die Kinder ordnungsgemäß angeschnallt waren, durfte die 28-Jährige ihre Fahrt fortsetzen. Gegen den Fahrer und die Pkw-Lenkerin wurden entsprechende Anzeigen gefertigt. (ms)

Lenningen (ES): Verletzter Pedelec-Lenker

Ein älterer Pedelec-Lenker musste am Donnerstagnachmittag in eine Klinik eingeliefert worden. Der über 70 Jahre alte Mann wurde gegen 15.20 Uhr durch Passanten leblos unter seinem Fahrrad liegend in der Sulzburgstraße in Oberlenningen aufgefunden. Sie begannen sofort mit der Reanimation des Seniors und verständigten die Rettungskräfte. Nach einer notärztlichen Versorgung am Unglücksort wurde der Mann mit einem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht. Die Verkehrspolizei Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. Ersten Erkenntnissen nach dürfte der Radler aufgrund einer medizinischen Ursache gestürzt sein. (ms)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auf Pkw aufgefahren

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend auf der L1192 nach ersten Erkenntnissen leicht verletzt worden. Den derzeitigen Ermittlungen zufolge hatte ein 29-Jähriger mit seinem VW gegen 20 Uhr an einer roten Ampel bei der Abfahrt eines Parkhauses angehalten. Als die Ampel auf Grün schaltete, fuhr der VW-Lenker auf den davor befindlichen Opel einer 49-Jährigen auf. Diese und eine Mitfahrerin im Alter von 30 Jahren wurden zur ambulanten Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war vorsorglich mit vier Fahrzeugen zur Unfallstelle ausgerückt. Aufgrund der Einsatzfahrzeuge musste die L1192 für wenige Minuten gesperrt werden. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt. (rd)

Tübingen (TÜ): Motorradfahrer gestürzt

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 22 Jahre alter Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in der Herrenberger Straße erlitten. Der Biker befuhr gegen 21.30 Uhr die Herrenberger Straße in Fahrtrichtung Schnarrenbergstraße. Im Bereich eines Einkaufsmarkts rutschte das Hinterrad seiner BMW wohl aufgrund eines Fahrfehlers weg. Die Maschine prallte in der Folge gegen einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes. Der 22-Jährige wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 8.000 Euro. (rd)

Rottenburg (TÜ): Angebliche Straftaten zum Nachteil von Kindern - Klarstellung des PP Reutlingen

Derzeit werden Informationen verbreitet, wonach in Rottenburg und Umgebung unbekannte Männer aus einem Transporter mit ausländischer Zulassung heraus Kinder ansprechen sollen. Demnach soll bereits versucht worden sein, ein Kind in das Fahrzeug zu ziehen. Diese Information ist nach polizeilichen Erkenntnissen nicht zutreffend. Einer Zeugin war am Dienstagmittag, gegen 13 Uhr, ein langsam fahrender Transporter mit bulgarischer Zulassung in einem Schwalldorfer Wohngebiet aufgefallen. Sie sprach die beiden unbekannten Insassen an, die deren Angaben zufolge auf der Suche nach einem erwachsenen Mann waren. Anschließend fuhr das Fahrzeug davon und die Zeugin fertigte von diesem ein Bild. Richtigerweise meldete sie die verdächtige Wahrnehmung anschließend der Polizei. Zudem verständigte sie vorsorglich den örtlichen Kindergarten. In der Folge verbreitete sich insbesondere über die sozialen Netzwerke ein Bild des Fahrzeugs, wobei in den Raum gestellt wurde, dass es zu Straftaten zum Nachteil von Kindern gekommen sei. Wie es zu dieser Meldung kam ist derzeit noch unklar. Oft kommt es im Nachgang einer auf diesem Weg verbreiteten Meldung zu einem Anschwellen von Hinweisen. So soll zum Beispiel eine Zehnjährige am Mittwochmittag, gegen 13 Uhr, beim Überqueren der Konrad-Adenauer-Straße vom Fahrer eines am Fußgängerüberweg wartenden Transporters angesprochen worden sein. Dem Mädchen soll angeboten worden sein, sie zu fahren. Dies lehnte das Kind ab und rannte davon. Zu weiteren Handlungen, irgendwelchen Übergriffen oder Straftaten kam es nicht. Aufgrund des kursierenden Bildes wurde der gemeldete Vorfall mit dem abgebildeten Fahrzeug in Verbindung gebracht. Die Polizei geht diesem Hinweis nach, warnt jedoch auch vor Panik, die durch die Verbreitung von ungeprüften Sachverhalten beispielsweise über WhatsApp-Gruppen entstehen kann. (rd)

Tübingen (TÜ): Etliche Verkehrsverstöße festgestellt

Beamte des Polizeireviers Tübingen haben am Donnerstag den Verkehr auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Kilchberg kontrolliert. In der Zeit von 13 Uhr bis 19 Uhr hielten die Beamten 22 Verkehrsteilnehmer an, die während der Fahrt ihr Handy betätigten. Zudem mussten sie 17 Fahrzeug-Lenker zur Anzeige bringen, da sie zu schnell unterwegs waren. Die meisten Fahrer überschritten hierbei die zulässige Geschwindigkeit von 30 km/h um elf bis 20 Stundenkilometern. Drei Fahrer waren jedoch mit 21 bis 30 km/h zu schnell unterwegs. Sie müssen neben einem erheblichen Bußgeld zusätzlich noch mit einem Punkt in der Flensburger Verkehrssünderkartei rechnen. Die Kontrollen werden fortgesetzt. (ms)

Tübingen (TÜ): Vorfahrt missachtet

Ein Schaden in Höhe von etwa 30.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmittag in der Tübinger Südstadt entstanden. Ein 31-Jähriger war gegen 12.50 Uhr mit einem Ford Kuga von der Eugenstraße herkommend nach links auf die Schweickhardtstraße abgebogen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt einer von links kommenden Mercedes-Benz E-Klasse. Der Ford kollidierte mit der vorderen linken Seite mit dem vorderen Kotflügel der Beifahrerseite der E-Klasse. Der Mercedes musste im Anschluss abgeschleppt werden. (ms)

Rottenburg (TÜ): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagabend an der Einmündung L361 / L371 bei Seebronn ereignet hat. Eine 25-Jährige war gegen 18.50 Uhr mit ihrem 1er BMW auf der L371 von Wendelsheim herkommend unterwegs. An der Einmündung missachtete sie die Verkehrszeichen und fuhr ohne anzuhalten in die L361 ein. Ein 59-Jähriger, der mit seinem Dacia auf der vorfahrtsberechtigen L361 von Seebronn in Richtung Rottenburg fuhr, hatte keinerlei Chancen mehr zu reagieren, sodass es zur Kollision der beiden Fahrzeuge kam. Während die Unfallverursacher unverletzt blieb, wurden der Dacia-Fahrer und seine 57 Jahre alte Beifahrerin nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt. Beide wurden vom Rettungsdienst zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie von einem Abschleppdienst aufgeladen und abtransportiert werden mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt etwa 14.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Räuberischer Diebstahl (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagnachmittag auf dem Europaplatz, direkt vor den Eingängen zum Bahnhof ereignet hat, sucht das Kriminalkommissariat Tübingen. Ein 60-Jähriger setzte sich gegen 14.45 Uhr auf die Steinmauer vor den Eingängen neben einen 29-Jährigen und wollte sich eine Zigarette anzünden. Dabei hatte er die noch ungeöffnete Schachtel und einen Geldschein neben sich gelegt, als sich der Jüngere plötzlich Schachtel und Geldschein gegriffen und davongelaufen sein soll. Als ihm das Opfer hinterherlief um sein Eigentum zurückzufordern, soll ihn der 29-Jährige bedroht haben, woraufhin sich ein Gerangel entwickelte in dessen Verlauf der mutmaßliche Dieb sein Opfer zu Boden stieß. Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort vorübergehend festgenommen und das mutmaßliche Diebesgut bei ihm aufgefunden werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Kriminalkommissariat Tübingen, Telefon 07071/972-8660. (cw)

