POL-PIKIB: Verkehrsunfallflucht

Am Mittwoch, dem 06.12.2023, parkte im Zeitraum von ca. 08:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr ein VW-Bus ordnungsgemäß in der Neumayerstraße, in Höhe der Hausnummer 35, in Fahrtrichtung Schillerhain. In diesem Zeitraum streifte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer den VW-Bus auf der gesamten Fahrzeuglänge und beschädigte diesen nicht unerheblich. Der Schaden dürfte bei mindestens 3000.-EUR liegen. Wer Hinweise zu dem Verursacher geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden, Tel.: 06352-9110, melden.

