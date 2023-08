Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Dreister Diebstahl

Meinerzhagen (ots)

In der Straße An der Kirche in Valbert ist es am Montagnachmittag, gegen 12:00 Uhr, zu einem dreisten Diebstahl gekommen. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses führte Putzarbeiten vor dem Haus durch, als ihr aus dem Inneren ihres eigenen Hauses ein unbekannter Mann entgegenkam. Als sie ihn ansprach gab er an, alles mit dem Ehemann der Frau "geklärt zu haben". Als die Frau daraufhin ihren Mann ansprach, der sich zur Tatzeit im Haus befand, stellte sich heraus, dass es nie zu einem Gespräch gekommen war. Der Unbekannte hatte stattdessen unbemerkt eine kleine Schmuckschatulle samt Inhalt entwendet. Offenbar war er durch die offenstehende Garage ins Haus gelangt. Der Mann hatte eine dunkle Hautfarbe und dunkle Haare. Er war ca. 1.80m groß und trug ein Shorts sowie ein dunkles T-Shirt. Die Polizei rät Fenster und Türen geschlossen zu halten, wenn sie nicht im direkten Sichtbereich liegen. Zeugenhinweise zur Identität des Unbekannten nimmt die Polizeiwache in Meinerzhagen unter 02354/9199-0 entgegen. (schl)

