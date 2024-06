Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Nach Diebstahl an Motorhaube geklammert

Recklinghausen (ots)

Die Polizei ist am Dienstagnachmittag zu einem ungewöhnlicheren Einsatz im Innenstadtbereich gerufen worden. Eine 62-jährige Frau aus Dorsten hatte sich an die Motorhaube des mutmaßlichen Täters geklammert, nachdem Geld gestohlen worden war. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 14.50 Uhr als Kunde in einer Apotheke auf der Essener Straße. Er lenkte offenbar eine Mitarbeiterin geschickt ab, nahm Geld/Wechselgeld an sich und versuchte dann, mit einem Auto zu flüchten. Um das zu verhindern, stellte sich die 62-Jährige zunächst vor das Fahrzeug und klammerte sich dann an die Motorhaube. Der Fahrer fuhr trotzdem in Richtung Südwall weiter. Wenig später hielt er schließlich an, warf Geld aus dem Fahrzeug auf den Boden und fuhr davon. Die 62-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben: etwa 1,75m groß, graue Haare, Vollbart (dunkel/gräulich), schwarze Kleidung (Kapuzenpullover, Hose). In dem Auto saß noch eine Frau auf dem Beifahrersitz. Sie wurde folgendermaßen beschrieben: dunkle Haare, gesträhnte Locken, kleinere zarte Statur. Das Kennzeichen des Fahrzeugs konnte abgelesen werden. Entsprechende Ermittlungen zum Halter bzw. Fahrer dauern weiter an.

Wer Hinweise zu dem Vorfall oder dem Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Tel. 0800/2361 111 anzurufen.

