POL-VK: Körperverletzungsdelikte im Rahmen des Wehrdener Nachtumzuges

Völklingen-Fenne (ots) - Am Freitag, dem 09.02.24, ereignete sich gegen 22:00 Uhr eine Verkehrsunfallflucht in der Leostraße im Ortsteil Fenne. Hierbei stieß ein roter PKW, vermutlich ein Auslieferfahrzeug einer Pizzeria gegen einen geparkten PKW und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit. Zeugen werden gebeten, sich mit der PI Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: Polizeiinspektion Völklingen ...

