Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Brand in einer Garage

Welver-Illingen (ots)

Am Dienstagmittag, gegen 13:45 Uhr, wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in einer Garage eines Einfamilienhauses auf der Bewerstraße gerufen. Nachbarn fiel eine Rauchentwicklung aus einer Garage auf. Sie informierten den 87-jährige Hausbewohner und riefen die Feuerwehr. Bei dem Versuch das Feuer selbstständig zu löschen, wurde der 87-Jähirge und zwei seiner Nachbarn leicht verletzt. Sie wurden zur Behandlung in nahegelegen Krankenhäuser verbracht. Letztendlich konnte der Brand erfolgreich von der Feuerwehr bekämpft werden. Es entstand Sachschaden in der Garage und in den angrenzenden Wohnräumen, die über eine Zwischentür mit der Garage verbunden sind. Hinsichtlich der Brandursache hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Der 87-jährige führte kurz zuvor noch Arbeiten in der Garage durch, hatte aber keine Erklärung für das entstandenen Feuer. (ja)

