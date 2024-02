Polizei Wuppertal

POL-W: SG Verkehrsunfall nach Ausweichmanöver

Wuppertal (ots)

Am Samstag (24.02.2024) verursachte ein 18-Jähriger in den späten Abendstunden (23:50 Uhr) einen Verkehrsunfall in Solingen-Höhscheid, bei dem er leichte Verletzungen erlitt. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 18-Jährige mit seinem VW Golf auf der Bergerstraße in Richtung Kohlsberger Straße, als zeitgleich ein Reh die Fahrbahn querte. Mit seinem Auto wich er dem Reh aus und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er über ein Feld bis er mit zwei Stromkästen und einem Carport kollidierte. Dort kam der Golf zum Stehen. Der Aufprall auf die Stromkästen hatte einen Stromausfall in der Kohlsberger Straße zur Folge. Durch den Zusammenstoß mit dem Carport wurde zudem ein darunter geparkter Opel beschädigt. Der 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt. Sein VW war nicht mehr fahrbereit und wurde vor Ort abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. (an)

