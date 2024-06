Werdohl (ots) - Ein unbekannter Täter öffnete gewaltsam ein Kellerfenster und durchsuchte die Räume, entwendet wurde jedoch nichts. Es entstand Sachschaden an dem Fenster, Tatzeit und -ort war Dienstagabend bis Donnerstagmorgen an der Wilhelmshöhe. (lubo) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis Pressestelle Polizei Märkischer Kreis Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1223 E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de ...

mehr