Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Wohnungstür erheblich beschädigt

Ilmenau, Am Eichicht (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 24.12.20213 zwischen 22:00 Uhr und 22:30 Uhr beschädigten Unbekannte die Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus "Am Eichicht" so stark, dass das gesamte Türblatt aus dem Türrahmen herausbrach. Der Sachschaden an der Tür wurde auf circa 2000,-EUR geschätzt. Zu vorgenannter Sachbeschädigung nimmt die PI Arnstadt- Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-6010 und Angabe des Aktenzeichens ST/0335567/2023 gern Hinweise zu Tätern bzw. möglichen Zeugen entgegen.

(sg)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell