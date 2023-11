Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pedelec gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben am Samstag (04.11.2023) an der Straße Am Schlossgarten ein Pedelec im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Der 60 Jahre alte Besitzer des Pedelecs stellte sein Zweirad gegen 12.00 Uhr beim Infoturm ab und sicherte es mit einem Faltschloss. Als er gegen 12.30 Uhr zurückkam, war das schwarze Pedelec der Marke Storck Urban CTS Wave verschwunden. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

