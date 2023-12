Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Spaßige Rangelei endet tragisch

Ilmenau, Ortsteil Unterpörlitz, Dorfstraße, Ilm-Kreis (ots)

Im Rahmen einer Feierlichkeit rangelten am Samstag, den 23.12.2023 zwischen 21:30 Uhr und 22:00 Uhr ein 26-jähriger und 31-jähriger derart miteinander, dass der jüngere von beiden den 31-jährigen so zu Fall brachte, dass sich dessen Stimmung so änderte, dass er den 26-jährigen hochhob, um ihn dann seitlich zu Boden zu werfen. Der 26-jährige schlug dabei mit dem Gesicht auf dem Boden auf und war kurze Zeit bewusstlos. In der Folge verlor der 31-jährige jedoch sein Gleichgewicht und stürzte auf den am Boden liegenden 26-jährigen. Durch diesen Aufprall wurde der 26-jährige im Gesicht verletzt und schwer verletzt ins Ilm-Kreis-Klinikum Ilmenau verbracht. Dort wurde eine schwere Kopfverletzung diagnostiziert. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(sg)

