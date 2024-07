Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Einfamilienhaus

Greven (ots)

Einbrecher sind durch ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Einfamilienhaus der Robert-Schumann-Straße - im Bereich zwischen Grüner Weg und Raiffeisenstraße - eingestiegen. Die Tat ereignete sich am Mittwoch (10.07.24) zwischen 10.30 Uhr 14.40 Uhr. Die unbekannten Täter durchsuchten das Haus nach Diebesgut. Sie stahlen Schmuck und Bargeld. Der Beutewert wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei ermittelt zu diesem Einbruchdiebstahl. Hinweise von Zeugen nimmt die Wache in Greven entgegen unter Telefon 02571/928-4455.

An dieser Stelle weist die Polizei noch mal darauf hin, dass in der Ferienzeit häufig verstärkt Einbrecher unterwegs sind. Sie nutzen Abwesenheiten von Zuhause, um in Wohnungen und Häuser einzusteigen. Daher sollten bei Abwesenheit - auch wenn diese nur für ein paar Stunden dauert - ein paar Verhaltensregeln beachtet werden:

- Schließen Sie Ihre Haus- und Wohnungstür ab, auch wenn Sie nur kurz weggehen. - Halten Sie Türen und Fenster von Kellern und Dachböden stets verschlossen. - Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren - auch gekippte Fenster sind für Diebe wie offene Fenster. - Deponieren Sie ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals im Freien. Einbrecher kennen jedes Versteck! - Halten Sie die Hauseingangstür in Mehrfamilienhäusern auch tagsüber geschlossen. Prüfen Sie, wer ins Haus will, bevor Sie öffnen. - Lassen Sie Ihre Wohnung oder Ihr Haus bei längerer Abwesenheit bewohnt erscheinen. Lassen Sie den Briefkasten von Nachbarn oder Freunden leeren. Rollläden sollten zur Nachtzeit - und nach Möglichkeit nicht tagsüber - heruntergelassen werden. Lassen Sie zum Beispiel über Zeitschaltuhren ab und an Lichter im Haus brennen. Das suggeriert Anwesenheit.

Mehr zum Thema Einbruchsschutz, auch zur technischen Beratung durch die Kreispolizeibehörde Steinfurt: https://steinfurt.polizei.nrw/artikel/tipps-wie-man-sich-vor-einem-einbruch-schuetzen-kann

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell