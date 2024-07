Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Diebstahl aus Verkaufswagen

Hörstel (ots)

Unbekannte sind am Donnerstag (11.07.) in der Zeit von 19.50 Uhr bis 20.00 Uhr in einen Fisch-Verkaufswagen eingestiegen und haben daraus eine Geldkassette gestohlen.

Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch unklar. Der Wagen stand vor dem Supermarkt an der Ibbenbürener Straße, Ecke Tiefer Weg. Der Verkäufer war kurz im Supermarkt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass die Tür zum Verkaufswagen einen Spalt offenstand. Aus dem Wagen wurde die Kasse gestohlen. Die genaue Höhe des Sachschadens kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell