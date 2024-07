Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch in Pizzeria, Zeugen gesucht

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte sind am Sonntag (14.07.) in der Zeit von 00.00 Uhr bis 10.30 Uhr gewaltsam in eine Pizzeria an der Gravenhorster Straße, zwischen der Westfalenstraße und der Garnaustraße, eingestiegen. Die Täter hebelten nach ersten Erkenntnissen ein Fenster auf. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten, öffneten eine Geldkassette und entwendeten daraus Bargeld. Des Weiteren entwendeten die Unbekannten Kellner-Geldbörsen, in denen sich Bargeld befand. Insgesamt erbeuteten die Täter einen mittleren dreistelligen Euro-Betrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Wache in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

