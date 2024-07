Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt, brennende Müllcontainer, Zeugen gesucht

Steinfurt (ots)

In Steinfurt ist es am frühen Montagmorgen (15.07.) zu zwei Bränden von Müllcontainern gekommen. Gegen 01.40 Uhr wurde die Polizei zu einem Brand bei der Fachhochschule an der Stegerwaldstraße gerufen. An der Mensa stand ein Müllcontainer in Vollbrand. Drei weitere, die sich in der Nähe befanden, wurden von der Feuerwehr an die Seite geschoben. Der Müllcontainer brannte vollständig aus, ein weiterer wurde durch das Feuer beschädigt. Auf der Anfahrt zu dem Brand stellte ein Feuerwehrmann einen weiteren brennenden Müllcontainer an der Bahnhofstraße fest. Dieser stand vor einem Gebäude in der Nähe der Goldstraße. Die Feuerwehr konnte beide Brände löschen. Über die Höhe der entstandenen Sachschäden können noch keine genauen Angaben gemacht werden. Die Brandursachen sind in beiden Fällen ungeklärt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell