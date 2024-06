Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Update zum Fund einer Kinderleiche ++ Informationen für Medienvertreter: Auskünfte vor dem Dienstgebäude der Polizeiinspektion Rotenburg ++

Rotenburg (ots)

Die kriminaltechnische Untersuchung am Fundort der Kinderleiche ist mittlerweile abgeschlossen. Der Leichnam ist während Mäharbeiten aufgefunden worden, jedoch wurde der unmittelbare Liegebereich ausgespart. Der Landwirt bemerkte eine Auffälligkeit in dem entsprechenden Bereich und informierte nach seiner Feststellung die Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf ein Fremdverschulden. Genauere Informationen werden nach Abschluss der gerichtsmedizinischen Untersuchung in Absprache mit der "Ermittlungsgruppe Arian" und der zuständigen Staatsanwaltschaft bekannt gegeben.

Die Pressestelle der Polizeiinspektion Rotenburg steht um 13:00 Uhr für "O-Töne" zur Verfügung und empfängt Medienvertreter vor dem Dienstgebäude in der Königsberger Str. 46, 27356 Rotenburg (Wümme).

