POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem 03.04.2024 18 Uhr und de, 04.04.2024 14:54 Uhr ereignete. Ein 61-Jähriger aus Stadthagen stellte seinen schwarzen Daimler im oben genannten Zeitraum auf dem Parkplatz "Am Viehmarkt" in Stadthagen ab. Anschließend bemerkte er einen Schaden hinten links am Pkw, der zuvor noch nicht dort gewesen sei. Der Schaden ...

