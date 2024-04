Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen/Bad Eilsen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen dem 03.04.2024 20 Uhr und dem 04.04.2024 14:54 Uhr ereignete.

Eine 26-Jährige aus Stadthagen parkte ihren schwarzen Mercedes zunächst am 03.04.2024 gegen 20 Uhr auf dem WEZ Parkplatz in Stadthagen. Anschließend fuhr sie nach Bad Eilsen, wo sie das Fahrzeug auf dem Parkplatz des Pflegeheims "Seniorat" abstellte. Am 04.04.2024 parkte sie den Pkw dann auf dem Parkplatz "Am Viehmarkt" in Stadthagen.

Gegen 14:54 Uhr stellte sie Beschädigungen vorne links an ihrem Mercedes fest.

Der Schaden wird auf ca. 1500 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter der 05721-98220 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell