POL-NI: Hämelhausen - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Kind

Nienburg (ots) - (Thi) Am Donnerstag den 04.04.2024 ereignete sich in Hassel ein ungewöhnlicher Fahrraddiebstahl. In der Zeit zwischen 16:30 und 19:15 Uhr entwendete eine bislang unbekannte Person ein silberfarbenes Herrenfahrrad aus einer offen stehenden Garage an der Hauptstraße. Im Gegenzug hinterließ die Person ein kleineres Damenrad in lila/weiß. Die Polizei Hoya sucht Zeugen zu dem Diebstahl, Hinweisgeber, die ...

