Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht in der Stolzenauer Oldemeyerstraße

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Stolzenau (ots)

Stolzenau (ZIE)

Am 04. April 2024 um 17.40h stellte eine 48jährige Frau aus Bücken einen Schaden an ihrem Pkw fest. Diesen Pkw, einen VW Polo, hatte die Frau in der Zeit ab 09h unweit des "Hauses der Generationen" in der "Oldemeyerstraße" in Stolzenau am Straßenrand geparkt.

Aufgrund des Schadensbildes an der vorderen rechten Fahrzeugseite ist davon auszugehen, daß mutmaßlich ein Fahrradfahrer beabsichtigte von der "Oldemeyerstraße" aus auf den neben der Straße befindlichen Gehweg zu fahren.

Hierbei dürfte er aus bislang ungeklärter Ursache gegen den geparkten Pkw gestoßen sein. Am Pkw entstand daraufhin Sachschaden an der vorderen rechten Schürze, dem rechten Kotflügel und an der Windschutzscheibe.

Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau.

Der Schaden am Pkw der Frau aus Bücken wird auf etwa 3500 Euro geschätzt.

Mögliche Zeugen des Geschehens werden gebeten, sich mit der Polizei Stolzenau in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell