Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg- Zeugenaufruf nach Einbruch in eine Wohnung

Nienburg (ots)

(Oth) Bislang unbekannte Täter verschafften sich am 02.04.2024, in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:10 Uhr gewaltsam Zugang zu einer Wohnung in der Lübecker Straße in Nienburg. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Diebesgut durchsucht. Es wurde Schmuck einer 84-Jährigen im Wert von etwa 1.500 Euro entwendet.

Die Polizei Nienburg hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter 05021/9778-0 zu melden.

