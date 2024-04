POL-NI: Hassel - Fahhraddieb tauscht Fahrräder

Bückeburg (ots) - (ma) Feuerwehr und Polizei sind am heutigen Mittwoch gegen 10.55 Uhr alarmiert worden, weil in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bückeburger Trompeterstraße Gasgeruch wahrgenommen worden ist. Messungen ergaben, dass es tatsächlich einen Gasaustritt an der tags zuvor neu installierten Gastherme gegeben hat. Die Feuerwehr und die ebenfalls verständigten Stadtwerke erklärten, dass es sich hierbei allerdings um eine minimale Undichtigkeit ...

