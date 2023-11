Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1277) Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Informationstafeln

Schwabach (ots)

Im Verlauf des Donnerstags (02.11.2023) beschädigten Unbekannte ein im Schwabacher Stadtgebiet angebrachtes Informationsschild zum Gedenken an jüdisches Leben in Schwabach. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Zwischen 10:00 Uhr und 18:15 Uhr zerbrachen unbekannte Personen das an einer Straßenlaterne in der Straße "Am Siechweiher" angebrachte Schild zum Gedenken an jüdisches Leben in Schwabach. Ermittlungen ergaben, dass ein identisches Schild, welches an der gleichen Straßenlaterne angebracht war, bereits in den ersten Oktoberwochen dieses Jahres beschädigt wurde.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten in diesem Zusammenhang um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche die Taten beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0911 2112 - 3333 zu melden.

Erstellt durch: Christian Seiler

