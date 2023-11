Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (1276) Einbruch in Supermarkt - Ermittlung eines Tatverdächtigen

Erlangen (ots)

Wie mit Meldung 1024 vom 05.09.2023 berichtet, brach eine zunächst unbekannte Person zwischen Samstagabend (02.09.2023) und Montagmorgen (04.09.2023) in die Räume eines Discounters in Erlangen-Frauenaurach ein. Die Kriminalpolizei Erlangen hat nun einen Tatverdächtigen identifiziert.

Über das Wochenende drang ein zunächst Unbekannter mutmaßlich über das Dach eines Nachbaranwesens in das Dachgeschoss und von dort aus in die Lager- und Geschäftsräume eines Supermarkts in der Sylvaniastraße ein. Der Dieb verursachte dabei einen Sachschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro.

Die Erlanger Kriminalpolizei hatte in der Folge die weiteren Ermittlungen übernommen und am Tatort eine Spurensicherung durchgeführt. Hierbei konnte DNA gesichert werden, die nun zu einem 41-jährigen rumänischen Staatsangehörigen führte, welcher derzeit jedoch unbekannten Aufenthalts ist.

