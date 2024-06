Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Unbekannte Einbrecher finden Schmuck im Wohnhaus ++ Dieseldiebe schlagen in Hellwege zu ++ Mit 1,48 Promille am Steuer: Führerschein weg ++

Rotenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher finden Schmuck im Wohnhaus

Scheeßel. Am gestrigen Montag, den 24. Juni 2024, gegen 04:00 Uhr, drangen unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Lönsweg ein. Sie durchsuchten mehrere Räume nach Wertgegenständen und fanden dabei Goldschmuck von bisher unbekanntem Wert. Die Einbrecher verließen den Tatort unerkannt. Die Ermittlungen dauern an.

Wohnmobil von der Hofeinfahrt gestohlen

Rotenburg. Unbekannte Täter entwendeten das Wohnmobil einer 60-jährigen Frau, das auf einer privaten Hofeinfahrt in der Erika-Köster-Straße abgestellt war. Das Fahrzeug der Marke Stellantis Europe (ehemals FCA Italy) hat einen geschätzten Wert von rund 50.000,00 EUR. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern an.

Dieseldiebe schlagen in Hellwege zu

Hellwege. Zwischen dem 21. Juni 2024, ca. 16:00 Uhr, und dem 24. Juni 2024, ca. 07:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter rund 200 Liter Dieselkraftstoff aus mehreren abgestellten Baumaschinen. Sie brachen die Schlösser der Motorabdeckungen und Tankdeckel auf einem Feldweg zwischen der Hellweger Straße und der Verdener Straße auf. Der Gesamtschaden wird auf ca. 650,00 EUR geschätzt.

Mit 1,48 Promille am Steuer: Führerschein weg

Bothel. Am Montagnachmittag kontrollierten Beamte der Rotenburger Polizei in der Hasseler Straße den Mazda eines 62-jährigen Fahrers. Der Mann stand deutlich unter dem Einfluss von Alkohol und erreichte bei einem Atemalkoholtest einen Wert von 1,48 Promille. Er musste auf der Wache eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben.

