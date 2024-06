POL-MK: Graffiti

Lüdenscheid (ots) - Containerbrand Am Donnerstag gegen 1 Uhr morgens wurde der Brand eines Containers an der Brüderstraße gemeldet, die Feuerwehr erschien und löschte die Flammen. Der Container wurde dadurch zerstört. Nun sucht die Polizei nach Zeugen. Zeugensuche Ein 29 Jahre alter Lüdenscheider wurde am Donnerstagmorgen um 1 Uhr angegriffen. Die Polizei wurde zur Notaufnahme des Krankenhauses in Lüdenscheid ...

mehr