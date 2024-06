Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Containerbrand und Zeugensuche nach Attacke

Lüdenscheid (ots)

Containerbrand

Am Donnerstag gegen 1 Uhr morgens wurde der Brand eines Containers an der Brüderstraße gemeldet, die Feuerwehr erschien und löschte die Flammen. Der Container wurde dadurch zerstört. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Zeugensuche

Ein 29 Jahre alter Lüdenscheider wurde am Donnerstagmorgen um 1 Uhr angegriffen. Die Polizei wurde zur Notaufnahme des Krankenhauses in Lüdenscheid gerufen, Platzwunden am Kopf, Schürfwunden und Hämatome waren das Ergebnis. Wie der Lüdenscheider berichtete, traf er auf einem Fußweg an der Werdohler Straße / Elsa - Brandström - Straße auf drei unbekannte Männer. Einer shclug ihn mittels Baseballschläger, am Boden liegend wurde er weiter durch die Personen getreten und geschlagen. Als das Licht an einem Haus anging, flüchtete die drei maskierten Männer, die schwarz bekleidet waren. Die Polizei Lüdenscheid bittet nun um Hinweise unter 0235190990. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell