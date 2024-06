Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Randaliererin ertappt

Letmathe (ots)

Eine 26 Jahre alte Iserlohnerin entnahm am Mittwochnachmittag einem Leergutkasten an der Kirchstraße mehrere Bierflaschen und warf mit diesen in einem Innenhof umher, wodurch unter anderem ein Wohnwagenanhänger beschädigt wurde. Die Tat wurde durch eine Kamera aufgezeichnet, die Polizeibeamten konnten die Dame im weiteren Tagesverlauf antreffen und der Straftat zuordnen. Es erwartet sie nun ein Strafverfahren. (lubo)

