Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizei sucht weitere Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung am Haltepunkt Lütten-Klein

Rostock (ots)

Nachdem es am vergangenen Donnerstag (Himmelfahrt), den 09. Mai 2024 gegen 20:00 Uhr am S-Bahnhaltepunkt Lütten-Klein und im weiteren Verlauf im Tunnelbereich am Haltepunkt zu einer verbalen Auseinandersetzung und späteren gefährlichen Körperverletzung zwischen mehreren männlichen Personen kam, hat die Bundespolizeiinspektion Rostock die Ermittlungen aufgenommen. Im Zusammenhang mit der gefährlichen Körperverletzung erlitt eine männliche Person durch einen spitzen Gegenstand eine tiefe Schnittwunde am Oberarm, die eine sofortige ärztliche Behandlung und Verbringung ins Krankenhaus notwendig machte. Zwei weitere männliche Personen, die dem Opfer zur Hilfe eilten, wurden von dem Täter bzw. den Tätern mit Faustschlägen im Gesicht verletzt. Diese Verletzungen konnten vor Ort behandelt werden. Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass der Vorfall von weiteren Zeugen beobachtet wurde. Die Bundespolizei bittet diese Zeugen oder auch andere Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich bei der Bundespolizei zu melden. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

