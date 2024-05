Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Bundespolizeiorchester erspielt 2.800,- Euro für Rostocker Tafel und Kinderhaus "Die ARCHE Rostock"

Rostock (ots)

Knapp 400 Besucherinnen und Besucher folgten der Einladung der Bundespolizeiinspektionen am Standort Rostock zum Benefizkonzert "Mit Sicherheit - Gute Musik" am vergangenen Dienstag in der Halle 207.

Nicht nur das gute Wetter versetzte diese im Laufe des Abends in "Hochstimmung". Pünktlich um 19:00 Uhr stimmte das Bundespolizeiorchester Berlin, unter der Leitung von Gerd Herklotz, die Gäste auf einen vielfältigen musikalischen Abend ein.

Mit einem bunten Potpourri aus Musical- und Filmmusik sowie Pop- und Rockmusik begeisterte das Orchester sein Publikum.

Dem lang anhaltenden Applaus folgend, kam das Orchester an einer zweifachen Zugabe nicht vorbei.

Alle waren sich einig einen tollen musikalischen Abend erlebt zu haben und was sich durch eine großzügige Spendenbereitschaft zeigte.

So konnten die beiden Inspektionsleiter Polizeidirektor Uwe Reis und Polizeirat Nils Neuwald der Rostocker Tafel und dem Kinderhaus "Die ARCHE Rostock" einen Gesamtspendenbetrag in Höhe von 2.800,- Euro überreichen. In diesem Zusammenhang geht auch ein Dank den Förderverein Tradition Ostseeschiffahrt e.V., dem Volkstheater Rostock sowie dem Ortsverband Rostock des Technischen Hilfswerkes, die bei der Durchführung des Konzerts tatkräftig unterstützten

Die Bundespolizei freut sich schon jetzt, im nächsten Frühjahr wieder in Rostock die Bürger und Bürgerinnen zu einem Konzert begrüßen zu dürfen.

