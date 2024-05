Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Mit Feuerlöscher in der S-Bahn unterwegs

Rostock (ots)

Mit einem Feuerlöscher im Gepäck wurde am Dienstagabend, den 30.04.2024 ein 23-jähriger Deutscher in der S-Bahn auf der Fahrt vom Rostocker Hauptbahnhof Richtung Bahnhof Warnemünde durch Mitarbeiter der DB AG angetroffen. Daraufhin befragt, gab er gegenüber den Mitarbeitern der DB AG an, diesen aus dem mittleren Wagenabteil der S-Bahn mitgenommen zu haben. Einen Fahrausweis konnte er ebenso nicht vorlegen. Die hinzugerufenen Bundespolizeibeamten stellten am Bahnhof Warnemünde die Personalien des Mannes fest. Nach einer durchgeführten Belehrung wurde der Mann anschließend wieder aus der Maßnahme entlassen. Ermittlungsverfahren wegen des Missbrauches von Nothilfemitteln und des Erschleichens von Leistungen wurden gegen den Mann eingeleitet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell