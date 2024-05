Bundespolizeiinspektion Rostock

BPOL-HRO: Zug überrollt Warnbake - Zeugen gesucht

Bad Kleinen, Schwerin (ots)

Eine Warnbake in den Gleisen sorgte in den frühen Morgenstunden des 01. Mai 2024 für eine 10-minütige Verspätung des RE 93021 auf der Strecke von Schwerin Hbf. Richtung Rostock Hbf. Derzeit noch unbekannte Täter legten eine Warnbake auf die Gleise unterhalb der Eisenbahnbrücke in der Mühlenstraße in Bad Kleinen. Der RE 93021 überfuhr diese Warnbake gegen 01:00 Uhr. Anschließend kam der Zug zum Stehen und der Zugführer entfernte die Bake aus dem Gleisbereich. Danach setzte der Zug seine Fahrt fort. Die Bundespolizeiinspektion Rostock hat ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet. In diesem Zusammenhang bittet die Bundespolizeiinspektion Rostock die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu diesem Sachverhalt machen? Wer hat im Zeitraum von 00:00 Uhr bis 01:00 Uhr am 01. Mai 2024 Personen unterhalb der Eisenbahnbrücke in der Mühlenstraße, Bad Kleinen beobachtet und kann sachdienliche Hinweise geben. Diese nimmt die Bundespolizeiinspektion Rostock unter der Telefonnummer 0381/2083-1111 oder -1112 bzw. jede andere Polizeidienststelle entgegen.

