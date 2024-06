Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pfefferspray im Bus

Menden (ots)

Mittwochabend gegen 22:20 wurde die Polizei zur Bushaltestelle Galbreite in Menden gerufen. Grund dafür war, dass Männer im Linienbus mit Pfefferspray gesprüht haben. Die drei Tatverdächtigen seien an der Haltestelle Unnaer Straße zugestiegen und hätten sich gesetzt, kurze Zeit später sei auf Höhe der Carl-Benz-Straße ein beißender Geruch in die Atemwege der Mitfahrenden gestiegen, zuvor war ein Zischgeräusch aus Richtung der drei Männer zu vernehmen, die bei Halten des Busses fluchtartig davonliefen. 10 Fahrgäste litten unter den hervorgerufenen Reizungen, ein Rettungswagen erschien zur Versorgung vor Ort, eine Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die drei verdächtigen Männer wurden im Nahbereich nicht mehr angetroffen, sie seien 14-16 Jahre alt gewesen und würden einen west-asiatischen Phänotyp aufweisen. Die Polizei bittet um Ihre Hinweise und ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. (lubo)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell