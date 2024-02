Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Hehlerei/ Unterschlagung und Veräußerung eines KfZ

Linz/ Kettig (ots)

Ein 24-jähriger Mann aus Leubsdorf erstattete am Samstagmittag Strafanzeige bei der Polizeiinspektion Linz. Der Geschädigte erwarb einen PKW BMW von einem 25-jährigen Mann aus Kettig. Der Geschädigte erhielt nach erfolgter Bezahlung das Fahrzeug inklusive Fahrzeugschlüssel. Eine Übergabe der Fahrzeugpapiere wurde aus fadenscheinigen Beweggründen für einen späteren Zeitpunkt vereinbart. Da der Beschuldigte die Fahrzeugunterlagen nach mehreren Wochen nicht an den Geschädigten aushändigte, erstattete dieser nun Strafanzeige. Im Rahmen der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Verkäufer das Fahrzeug von dem rechtmäßigen Eigentümer unterschlagen und widerrechtlich an den Anzeigenerstatter weiterveräußert hat. Der Verkäufer war somit nicht Eigentümer des PKW. Das Fahrzeug wurde durch die Polizei sichergestellt. Weitere Ermittlungen dauern aktuell noch an.

