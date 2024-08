Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Mann von Jugendlichen angegriffen.

Lippe (ots)

Gegen 0.20 Uhr am Sonntag (18.08.2024) wurde ein Mann im Bruchweg von Unbekannten körperlich angegriffen. Der 57-Jährige war vom Parkplatz aus auf dem Fußweg in Richtung Schützenplatz unterwegs, als ihm zwei Jugendliche begegneten. Diese gingen den Barntruper unvermittelt an. Einer von ihnen versuchte den Mann mit einem Bierglas gegen den Kopf zu schlagen. Der 57-Jährige konnte den Schlag abwehren, wurde aber dennoch leicht verletzt. Die Jugendlichen flüchteten in Richtung Stadt. Sie werden wie folgt beschrieben: ca. 16 - 18 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, dunkle Haare. Das Kriminalkommissariat 5 bittet telefonisch unter 05231 6090 um Zeugenhinweise zur Körperverletzung.

