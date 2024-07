Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Auto geht in Flammen auf

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 04.07.2024, kurz nach 18:00 Uhr, ist am Ortsausgang von Bürgeln (Weilheim) ein Auto in Flammen aufgegangen. Der doch schon in die Jahre gekommene Wagen brannte komplett aus. Der 22 Jahre alte Fahrer konnte rechtzeitig den Wagen stoppen und aussteigen. Die Feuerwehr Waldshut-Tiengen war mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und löschte das Auto ab. Die Fahrbahndecke wurde durch das Feuer ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden von rund mehreren tausend Euro. Eine technische Ursache erscheint wahrscheinlich.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell