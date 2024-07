POL-FR: Wutöschingen: Diesel abgezapft - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 04.07.2024, gegen 15:45 Uhr, ist ein Kind in der Mozartstraße in WT-Waldshut von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Der 7-jährige Junge war dort aus einer Grundstückseinfahrt über die Straße gerannt und wurde vom herannahenden Pkw einer 52 Jahren alten Frau touchiert. Dabei dürfte sich der Bub schwere Verletzungen zugezogen haben. Er kam mit einem Rettungswagen in ein nah ...

