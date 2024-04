Polizei Münster

POL-MS: Nach Diebstahl im Supermarkt - Täter in Haft

Münster (ots)

Am Mittwoch (03.04., 12:55 Uhr) haben Polizisten einen 21-jährigen Tatverdächtigen nach einem Diebstahl mit einem Messer in einem Supermarkt in Hiltrup festgenommen.

Bisherigen Ermittlungen zufolge beobachtete ein Ladendetektiv, wie der Beschuldigte mehrere Getränke und Lebensmittel im Markt an der Bergiusstraße entwendete. Der Detektiv sprach den 21-Jährigen an und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizisten fest. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten ein Messer in der Tasche des Mannes.

Hinzugerufene Polizisten nahmen den 21-Jährigen fest. Ein Richter folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft und erließ Haftbefehl gegen den Mann.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell