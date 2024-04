POL-MS: Radfahrer fährt bei Rot und flüchtet - Radfahrer und Zeugen nach Unfall gesucht

Münster (ots) - Polizisten haben am späten Montagabend (01.04., 22:22 Uhr) drei Tatverdächtige nach einem Einbruch in eine Grundschule in Amelsbüren vorläufig festgenommen. Die aufmerksame Zeugin bemerkte am späten Abend mehrere Personen mit Taschenlampen in der Schule und informierte die Polizei. Hinzugerufene Polizisten sahen vier Tatverdächtige im Inneren des ...

