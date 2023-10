Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Musikequipment gestohlen

Erfurt (ots)

Leise Töne schlug ein Einbrecher im Erfurter Süden an. Der Unbekannte war zunächst in das Mehrfamilienhaus eingedrungen und begab sich in das Untergeschoss. Dort öffnete er mit Gewalt zwei Kellerboxen. In einer davon wurde er fündig und stahl Musikequipment im Wert von ca. 800 Euro. Mit seiner musikalischen Beute machte er sich leise und unerkannt aus dem Staub. Dienstagnachmittag waren Bewohnern des Hauses die beschädigten Kellertüren aufgefallen und sie riefen die Polizei. Diese ermittelt nun wegen des Falls des besonders schweren Diebstahls. (SE)

