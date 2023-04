Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Einbruchsdiebstahl in Dachdeckereibetrieb in Gersheim

Gersheim (ots)

Zwischen Freitag dem 21.04.2023 und Montag dem 24.04.2023 wurde im Industrie-gebiet in Gersheim in einen Dachdeckerbetrieb eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter entwendeten Bargeld und mehrere Elektrowerkzeuge. Weiterhin wurden an zwei Fahrzeugen die Kennzeichenschilder abmontiert und eine größere Menge Kraftstoff entwendet (125 Liter). Es ist davon auszugehen, dass die Täter für den Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug mitführten. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zusammenhang bitte an die Polizeiinspektion in Homburg, Tel. 06841 10060, melden.

