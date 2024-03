Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Unbekannter beschädigt Auto mutwillig-Polizei sucht Zeugen (16.03.2024)

Schramberg (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Samstagmorgen, gegen 1 Uhr, auf der Landesstraße 419 ein Auto mutwillig angezündet und einen Schaden in noch nicht bekannter Höhe verursacht. Der Opel Vectra parkte bereits seit längerer Zeit auf dem Parkplatz zwischen Heiligenbronn und Waldmössingen. Aufmerksame Zeugen teilten über Notruf den brennenden Wagen mit. Die alarmierte Feuerwehr Waldmössingen konnte den Brand löschen. Die Polizei in Schramberg hat die Ermittlungen zu der Sachbeschädigung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07422 2701-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell