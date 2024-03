Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen am Hohentwiel

Lkr. Konstanz) Betrunken und ohne Fahrerlaubnis unerlaubt vom Unfallort entfernt (17.03.2024)

Singen (ots)

Betrunken und ohne Fahrerlaubnis hat sich am frühen Sonntagmorgen ein Fahrzeugführer nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort entfernt. Ein Zeuge meldete gegen 01:34 Uhr der Polizei, dass ein Pkw Nissan beim Versuch einzuparken ein Verkehrszeichen in der Erzbergerstraße umgefahren hatte. Der Fahrer stieg anschließend mit einer Bierflasche in der Hand aus und entfernte sich fußläufig von der Unfallstelle ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern. Noch während der Unfallaufnahme durch das Polizeirevier Singen kehrte der 50-jährige Fahrzeugführer stark schwankend an die Unfallstelle zurück. Die Beamten stellten Alkoholgeruch bei dem 50-Jährigen fest, was ein Alkoholtest von etwa 2 Promille bestätigte. Weiterhin war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme im Krankenhaus an und stellten die Fahrzeugschlüssel sicher. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet.

