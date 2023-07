Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Auffahrunfall - circa 15.000 Euro Schachschaden

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag ereignete sich auf der L723 in Richtung Hockenheim am Gutenbergring um 16 Uhr ein Auffahrunfall, bei dem eine 61-jährige VW-Fahrerin leicht verletzt wurde. Aufgrund der Verkehrslage musste die 61-jährige VW-Fahrerin abbremsen. Ein heranfahrender 46-jähriger Autofahrer desselben Fahrzeugmodells erkannte die Situation jedoch zu spät und fuhr der 61-Jährigen hinten auf. Nach dem Unfall klagte die 61-Jährige über leichte Schmerzen, eine medizinische Versorgung war jedoch nicht von Nöten. Es entstand insgesamt ein Sachschaden von rund 15.000 Euro.

