POL-MA: Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Lkw-Fahrer mit über 2 Promille unterwegs

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 18:45 Uhr stoppte eine Polizeistreife des Polizeirevier Hockenheim einen betrunkenen Lkw-Fahrer in der Lusshardtstraße, nachdem mehrere Zeugen die Polizei über die auffällige Fahrweise des Fahrers informierten. Ein bisher unbekannter Autofahrer war sogar gezwungen, eine Gefahrenbremsung einzuleiten, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern. Der 55-Jährige war mit dem Lkw-Gespann auf der B39 von Schwetzingen kommend in Richtung Karlsruhe unterwegs, als ihn die Polizeibeamten einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein kurz daraufhin durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,58 Promille. E wurde in das Polizeirevier gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Der 55-Jährige muss sich nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss verantworten.

Das Polizeirevier Hockenheim bittet Autofahrer, die von dem Lkw-Fahrer gefährdet oder geschädigt wurden, sich unter der Telefonnummer 06205/2860-0 zu melden.

