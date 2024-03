Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Rottweil und des Polizeipräsidiums Konstanz (Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) - Brand in einem Mehrfamilienhaus (16.03.2024)

(Oberndorf am Neckar/Landkreis Rottweil) (ots)

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist es am frühen Samstagmorgen um kurz nach 04.00 Uhr in der Wettestraße in Oberndorf gekommen. Aus bislang noch nicht geklärter Ursache brach in einem im Erdgeschoss befindlichen Solarium ein Feuer aus. Die Hausbewohner der darüber befindlichen Wohnungen konnten das Gebäude unverletzt verlassen. Der Feuerwehr Oberndorf, welche mit 40 Einsatzkräften vor Ort war, gelang es rasch, das Feuer einzudämmen und zu löschen. Der Rettungsdienst war ebenfalls mit mehreren Kräften an den Brandort ausgerückt. Aufgrund der starken Verrußung im Gebäudeinneren sind die Wohnungen derzeit nicht mehr bewohnbar. Der Bürgermeister der Stadt Oberndorf, welcher sich vor Ort ein Bild des Geschehens machte, kümmerte sich um die Unterbringung der acht Hausbewohner. Der Inventar- und Gebäudeschaden dürfte sich nach ersten Schätzungen im sechsstelligen Bereich befinden. Da eine vorsätzliche Brandstiftung derzeit nicht ausgeschlossen werden kann, hat die Kriminalpolizei in Rottweil die weiteren Ermittlungen übernommen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier in Oberndorf unter der Rufnummer 07423/81010 oder die Kriminalpolizei in Rottweil unter der Nummer 0741/4770 entgegen (AM).

Für das Polizeipräsidium Konstanz

-Führungs- und Lagezentrum- EPHK André Meyer

Für die Staatsanwaltschaft Rottweil

-Bereitschaftsdienst-

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell