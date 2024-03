POL-KN: (Villingen-Schwenningen/Schwarzwald-Baar-Kreis) - Vermisste 16-jährige Emily T. aus Villingen-Schwenningen wohlbehalten aufgegriffen (16.03.2024)

Tuttlingen / Frankfurt am Main (ots) - Seit Dienstagabend wird die 13-jährige Elena M. aus Tuttlingen vermisste, welche in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht war. Das Mädchen verließ am Dienstagabend, gegen 20.30 Uhr, das Gelände der Einrichtung in der Straße "Im Steinigen Tal" und teilte anderen ...

mehr