Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gosheim, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrerin bei Sturz schwer verletzt

Gosheim, Lkr. Tuttlingen (ots)

Schwere Verletzungen hat sich eine Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall zugezogen, der am Donnerstag, gegen 17 Uhr, im Einmündungsbereich der Industriestraße auf die Heubergstraße passiert ist. Die 21-jährige Bikerin fuhr mit einer Yamaha von der Hauptstraße kommend auf der Heubergstraße und wollte nach links auf die Industriestraße abbiegen. Aufgrund eines Fahrfehlers kam die Motorradfahrerin von der Straße ab, prallte gegen eine Grundstücksmauer und stürzte in einen an die Mauer grenzenden Vorgarten. Nach erster Erkenntnis zog sich die 21-Jährige eine Unterschenkelfraktur zu. Eintreffende Rettungskräfte brachten die junge Frau zur weiteren Behandlung in die Helios Klinik nach Rottweil. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro.

