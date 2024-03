Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) - Vermisstes 13-jähriges Mädchen aus Tuttlinger Jugendeinrichtung in Frankfurt am Main aufgegriffen (15.03.2024)

(Tuttlingen/Landkreis Tuttlingen) (ots)

Die seit dem 12.03.2024 als vermisst gemeldete 13-jährige Elena M. aus einer Jugendeinrichtung, nach der auch mit Hilfe einer Öffentlichkeitsfahndung gesucht wurde, konnte am 15.03.2024, kurz vor Mitternacht, am Flughafen in Frankfurt am Main aufgegegriffen und die Obhut des Jugendamts überstellt werden. Die veröffentlichte Fahndung mit Bildern kann gelöscht werden.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110973/5736504

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell