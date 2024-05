Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Aufkleber an Parteibüro

Altenburg (ots)

Altenburg: Insgesamt 12 Aufkleber in den Farben schwarz/weiß/rot brachten Unbekannte an ein Parteibüro in der Moritzstraße an und sorgten hierbei für Sachschaden. Die Aufkleber selbst ließen sich zunächst nicht rückstandslos entfernten. Polizeibeamte bemerkten die Aufkleber am 01.05.2024, gegen 07:30 Uhr und leiteten daraufhin die Ermittlungen ein (Bezugsnummer 0111817/2024). Hinweise zu den Verursachern liegen nicht vor. Die Kripo ermittelt weiter und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 8234-1465 entgegen. (RK)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell